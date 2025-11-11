Jordan Brooklyn Fleece
男子全长拉链开襟连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
出众单品，打造日常穿搭佳选。Jordan Brooklyn Fleece 男子全长拉链开襟连帽衫舒适非凡，堪称理想之选。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7292-010
Jordan Brooklyn Fleece
¥599
出众单品，打造日常穿搭佳选。Jordan Brooklyn Fleece 男子全长拉链开襟连帽衫舒适非凡，堪称理想之选。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 罗纹袖口和下摆
- 匠心抽绳头和双向拉链头
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7292-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。