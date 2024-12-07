Jordan Brooklyn Fleece

男子加绒套头连帽衫

¥529
¥749
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青灰色/健身红
灰黑/健身红
中橄榄绿/煤黑

一款舒适的连帽衫， 无疑是日常穿搭佳选。 Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫采用经典版型与加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着感受。

  • 显示颜色： 青灰色/健身红
  • 款式： HV5046-029

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