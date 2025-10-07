 
Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫 - 帆白

Jordan Brooklyn Fleece

男子加绒套头连帽衫

16% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 男子加绒套头连帽衫来袭，休闲佳选单品再添新意。 这款连帽衫采用内里柔软加绒的针织面料，无论是运动还是休闲场景，都能令你畅享非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV1051-133

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。