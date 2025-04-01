Jordan Brooklyn Fleece

男子圆领运动衫

¥419
¥499
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想要提升舒适效果？不妨穿上 Jordan Brooklyn Fleece 男子圆领运动衫，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，塑就全新日常佳选。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩/白色
  • 款式： FV7296-257

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