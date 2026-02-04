Jordan Brooklyn
Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫
10% 折让
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫舒适有型，是日常穿搭的佳选单品。这款经典单品采用法式毛圈面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，超宽松版型带来出众舒适感。
- 显示颜色： 橄榄灰/浅野芒果黄/金属银
- 款式： IF1888-040
Jordan Brooklyn
10% 折让
Jordan Brooklyn Hike Mike 男子全长拉链开襟连帽衫舒适有型，是日常穿搭的佳选单品。这款经典单品采用法式毛圈面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，超宽松版型带来出众舒适感。
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 橄榄灰/浅野芒果黄/金属银
- 款式： IF1888-040
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。