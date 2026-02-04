Jordan Brooklyn
Hike Mike 男子长裤
10% 折让
无论热身还是放松，Jordan Brooklyn Hike Mike 男子长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。弹性腰部搭配抽绳，塑就可调式贴合感；膝盖处的菱形线条设计，彰显醒目 Jordan 风格。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1880-010
其他细节
柔软轻盈的锦纶面料，塑就日常穿搭的理想之选
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
