Jordan Chicago

女子印花长裤

¥709
¥899
21% 折让

Jordan Chicago 女子印花长裤采用标准版型与狂野印花设计，焕新演绎经典牛仔布。 裤筒采用直筒剪裁，令你畅动自如；裤腿菱形口袋设计，彰显 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 古棕色
  • 款式： FV7195-223

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。