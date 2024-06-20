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      Jordan Chicago

      女子工装降落伞长裤

      ¥899

      Jordan Chicago 女子长裤采用时尚阔腿版型，彰显 JORDAN 品牌的出众品质和经典风范。 裤管口搭配抽绳和裤脚外侧设有拉链，可供自行调整造型；多口袋设计，兼具实穿性和时尚感。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF6422-010

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