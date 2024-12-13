Jordan Chicago

女子长裤工装降落伞裤

¥609
¥849
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Jordan Chicago 女子长裤采用时尚阔腿剪裁搭配宽松版型，彰显 JORDAN 品牌的出众品质和经典风范。裤脚处搭配系带设计，可供自行调整贴合度；多个大口袋设计，兼具实穿性和时尚感。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DZ3350-133

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