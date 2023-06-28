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      Jordan Chicago

      女子长裤

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      沙漠黄
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      Jordan Chicago 女子长裤采用简约线条结合实穿设计，令该款轻盈工装长裤成为挚爱百搭佳选。弹性腰部搭配拉链门襟和按扣设计，有助提升实用性；小腿外侧配有可调节系带设计，尽显运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 沙漠黄
      • 款式： DZ4437-254

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