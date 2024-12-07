Jordan Chicago 幼童长裤将不同款型的工装长裤巧妙混搭，尽显时尚风范。 该款长裤采用梭织棉帆布面料，弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感，同时设有多个口袋，便于存放小物件，是打造休闲或街头潮酷造型的理想之选。

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