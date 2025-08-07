 
Jordan Chicago 男子长裤 - 黑

Jordan Chicago

男子长裤

20% 折让
黑
沙漠迷彩

时尚机能风与 Jordan 的邂逅会是什么样子？Jordan Chicago 男子长裤采用耐穿帆布面料，增添结构感，造就理想之选。裤腿两侧配有菱形大口袋，营造充裕储物空间。弹性腰部搭配内置开口抽绳，可供自主调节贴合度；纽扣拉链门襟塑就经典外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： FV7256-010

产品细节

  • 100% 棉
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。