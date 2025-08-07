时尚机能风与 Jordan 的邂逅会是什么样子？Jordan Chicago 男子长裤采用耐穿帆布面料，增添结构感，造就理想之选。裤腿两侧配有菱形大口袋，营造充裕储物空间。弹性腰部搭配内置开口抽绳，可供自主调节贴合度；纽扣拉链门襟塑就经典外观。

