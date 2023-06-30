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      Jordan "Chinese New Year"

      男子工装长裤

      ¥799

      穿上 Jordan "Chinese New Year" 男子工装长裤，畅享舒适体验。这款长裤采用轻盈梭织面料，搭配可调节裤脚开口设计和按扣式大口袋。独特图案融合 Jordan 标志与中国传统元素。

      • 显示颜色： 黑/椒红
      • 款式： CV3480-010

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