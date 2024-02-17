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      Jordan Chinese New Year

      龙年限定大童夹克

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      穿上这款时尚有型的 Jordan Chinese New Year 大童夹克，喜迎龙年。 该夹克采用梭织聚酯纤维混纺面料，搭配拉链开襟设计，便于叠搭。 落肩设计塑就休闲穿着感，多个口袋可供存储小物件。

      • 显示颜色： 暗烟灰
      • 款式： HJ8053-070

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