穿上 Jordan Classic Hybrid 男子冬季款摇粒绒拼接马甲，再叠搭外套或毛衣，提升温暖效果的同时彰显出众格调。该马甲巧用混搭设计，衣身上部采用梭织面料，衣身下部则采用柔软摇粒绒面料，并添加轻盈填充物。舒适且带有纹理质感，是一款叠搭佳选。

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