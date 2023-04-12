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      Jordan Classic99 Block Jumpman

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      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： CI3995-100

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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