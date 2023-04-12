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      Jordan Classic99 Metal Jumpman

      可调节运动帽

      ¥179
      ¥249
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      白色/黑/黑
      黑/黑/黑

      Jordan Classic99 Metal Jumpman 运动帽搭配经典 Jumpman 标志，展现出众风采。六片式拼接塑就经典贴合感，可调节扣带设计带来专属包覆效果。

      • 显示颜色： 白色/黑/黑
      • 款式： 899657-102

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