Jordan Club

可调节软顶运动帽

¥179
¥229
21% 折让

复古风潮新来袭。Jordan Club 可调节软顶运动帽采用六片式拼接设计，结合软顶低帽冠和弧形帽檐，搭配可调节固定带设计。正面饰以 Jumpman 图案，低调前卫。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FD5185-100

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