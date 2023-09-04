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      Jordan Club

      可调节运动帽

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      Jordan Club 可调节运动帽采用老爹帽样式， 尽显你对 Jordan 的拥趸之心。 经典设计搭配帽冠 Jumpman Flight 贴片，演绎永垂不朽的 Jordan 精神。

      • 显示颜色： Sky J 法国蓝
      • 款式： FD5181-427

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