Jordan Club

可调节运动帽

¥149
¥249
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Jordan Club 可调节运动帽采用老爹帽样式，尽显你对 Jordan 的拥趸之心。经典设计搭配正面 Jumpman Flight 贴片，演绎不朽的 Jordan 精神。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/传奇浅褐
  • 款式： FD5181-133

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