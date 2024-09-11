Jordan Club

软顶弧形帽檐运动帽

¥229

Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽采用耐用棉料搭配内置汗带，营造舒适体验。整版水洗效果独具风格，塑就备受喜爱的复古外观。背面可调节固定带，方便轻松调整至理想贴合度。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： HQ1963-100

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