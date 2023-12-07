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      Jordan Club

      软顶运动帽

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      星尘红/黑/白色
      Sky J Mauve/黑/白色

      戴上 Jordan Club 软顶运动帽，彰显凌跃个性。 软顶版型设计，塑就经典“老爹帽”风范。 背面可调式固定带，打造理想贴合效果。

      • 显示颜色： 星尘红/黑/白色
      • 款式： FN4677-618

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