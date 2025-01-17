Jordan Club

速干软顶运动帽

¥169
¥249
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Jordan 风格，自信出场。Jordan Club 速干软顶运动帽搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适。该运动帽采用棉和锦纶混纺面料与软顶帽冠设计，搭配背面可调节固定带，日常百搭。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ2020-010

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