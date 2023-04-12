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      Jordan CNY

      大童（男孩）全长拉链开襟夹克

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      健身红
      黑

      Jordan CNY 大童（男孩）全长拉链开襟夹克采用灵感源自赛道的经典设计，衣袖添加从中国新年汲取灵感的图案。可与 Jordan CNY 长裤搭配，也可单穿，打造喜庆风格。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： HA7490-687

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