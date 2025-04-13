Jordan CNY 新年蜕变系列女子半身裙彰显无畏 Jordan 风范，伴你喜迎新年。 该半身裙采用耐穿梭织面料，裙身下部可通过拉链拆卸，一款单品提供两种外观，任你随心切换。 左侧大口袋上饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，营造出众质感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。