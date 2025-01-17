Jordan CNY 新年蜕变系列女子开衫彰显经典 Jordan 风范，伴你喜迎蛇年。该开衫采用柔软毛茸针织面料，塑就舒适经典的叠搭单品。3 扣式开襟设计混搭后身左下摆压纹贴片和金属 Jumpman 标志，营造出众质感。

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