Jordan CNY 新年蜕变系列

男子T恤

¥309
¥399
22% 折让

微绿/黑
光子灰/黑

Jordan CNY 新年蜕变系列男子T恤彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。该T恤采用经典版型结合厚实棉料，塑就出众结构感；背面下摆饰有压纹标签，增添出众质感。

  • 显示颜色： 微绿/黑
  • 款式： HV0830-394

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