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      Jordan CNY Cuffed 针织帽巧搭设计灵感源自中国传统拼布的隐藏式图案，帮助保持温暖，同时庆贺中国新年和猪年的到来。

      • 显示颜色： 黑/健身红/金属金
      • 款式： CD9067-010

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