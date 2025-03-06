Jordan Core Pocket

男子 T 恤

¥199

调色暗灰/黑/健身红
极地蓝/黑/健身红
毒液绿/黑/健身红

Jordan Core Pocket 男子 T 恤采用 V 领剪裁，巧妙搭配飞人徽标，缔造舒适贴合感，塑造经典魅力。

  • 显示颜色： 调色暗灰/黑/健身红
  • 款式： 615131-063

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