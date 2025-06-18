Jordan Court of Legends 大童圆领上衣采用棉与聚酯纤维等混纺而成的双面针织面料，柔软舒适，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，同时令你彰显传奇风范。 落肩设计塑就轻松穿着感，休闲剪裁便于内搭T恤，营造出色包覆效果。 可搭配 Jordan Court of Legends 长裤，打造风格统一的造型。

Jordan Court of Legends 大童圆领上衣采用棉与聚酯纤维等混纺而成的双面针织面料，柔软舒适，结合弹性设计，塑就无拘运动体验，同时令你彰显传奇风范。 落肩设计塑就轻松穿着感，休闲剪裁便于内搭T恤，营造出色包覆效果。 可搭配 Jordan Court of Legends 长裤，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。