Jordan

Court of Legends 大童套头连帽衫

¥419
¥499
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健身红
黑

Jordan Court of Legends 大童套头连帽衫采用棉和聚酯纤维等混纺而成的柔软双面针织面料，弹性出众，助力自如畅动，彰显传奇风范。休闲剪裁，便于叠搭；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Court of Legends 长裤穿着，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II0289-687

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