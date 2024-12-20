Jordan Court of Legends 大童套头连帽衫采用棉和聚酯纤维等混纺而成的柔软双面针织面料，弹性出众，助力自如畅动，彰显传奇风范。休闲剪裁，便于叠搭；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Court of Legends 长裤穿着，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。