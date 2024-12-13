刺绣和贴片细节，舒适演绎经典按扣衬衫。Jordan Court of Legends 大童长袖针织上衣采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，结合经典版型和全长按扣设计，便于叠搭，彰显多变风范。胸前口袋，便于存放小物件；轻微落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配不同 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

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