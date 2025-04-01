Jordan

Court of Legends 婴童运动短袜（3 双）

¥89
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Jordan Court of Legends 婴童运动短袜（3 双）采用柔软的棉混纺材料结合针织结构，令小宝贝彰显出众风采；袜底融入纹理图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳站立、安全学步。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IB8086-240

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