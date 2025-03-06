Jordan Courtside 23 (TD)

婴童运动童鞋

¥279
¥399
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Jordan Courtside 23 (TD) 婴童运动童鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。

  • 显示颜色： 雾灰/白色/暗烟灰
  • 款式： AQ7735-002

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