Jordan Courtside 23

幼童运动鞋

¥319
¥499
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Jordan Courtside 23 幼童运动鞋华丽回归，重现街头，以经典 AJ3 为设计灵感，塑就出众外观和舒适脚感。

  • 显示颜色： 黑/健身红/黑
  • 款式： AQ7734-006

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.6

29.5: 鞋内长 19.5

31: 鞋内长 20.6

32: 鞋内长 21.2

33.5: 鞋内长 22.1

35: 鞋内长 23

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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