Jordan Courtside 23

男子运动鞋

¥659
¥949
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Jordan Courtside 23 男子运动鞋将 AJ3 的中底设计、鞋面形状等元素与时尚舒适感巧妙糅合，塑就日常穿搭佳选。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/麻黄/淡褐色
  • 款式： FQ6860-121

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