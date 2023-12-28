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      Jordan Crinkle

      双肩包

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      Jordan Crinkle 双肩包采用经久耐用的锦纶面料，结合精巧设计，助你轻松驾驭多种场合。双向拉链主袋空间宽敞，可供存放钥匙、钱包、手机或其他小物件。正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调节肩带，缔造舒适携背体验。

      • 显示颜色： 霜紫
      • 款式： HF1790-556

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