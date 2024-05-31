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      Jordan DAY1 EO

      大童多场景运动童鞋

      ¥379
      ¥499
      24% 折让

      黑/冷灰/白色/大学红
      冷灰/狼灰/橡皮浅褐/仙人掌绿
      浅深红/尘紫/绣球花紫/星尘珊瑚红

      无论是参加篮球赛还是上学，Jordan DAY1 EO 大童运动童鞋皆可助你轻松驾驭。可下压式后跟设计，踩下即可蹬入，助你上场应战。中底融入 Jumpman 品牌标志和模压纹路，增添经典元素。

      • 显示颜色： 黑/冷灰/白色/大学红
      • 款式： FQ1306-006

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 22.2

      33: 鞋内长 22.4

      33.5: 鞋内长 22.8

      34: 鞋内长 23.2

      35: 鞋内长 23.6

      35.5: 鞋内长 23.9

      36: 鞋内长 24.2

      36.5: 鞋内长 24.5

      37.5: 鞋内长 24.9

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 25.9

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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