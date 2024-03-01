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      Jordan Deloris

      婴童连体衣、头带和围兜套装

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      Jordan Deloris 婴童套装以迈克尔·乔丹母亲“Deloris”的名字命名，她也是 JORDAN 品牌存在的原因。该三件套柔软舒适，和小宝贝一样可可爱爱。围兜和弹性头带搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感。连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。

      • 显示颜色： 调色帆白
      • 款式： HF2488-134

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