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      Jordan Deloris Jordan Flowers

      幼童套头连帽衫和紧身裤套装

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      Jordan Deloris Jordan Flowers 幼童套装以迈克尔·乔丹母亲“Deloris”的名字命名（她也是 JORDAN 品牌存在的原因）。此套装采用匠心设计，为孩子打造轻松穿搭体验，助力尽情畅玩。印花连帽衫采用加绒针织面料，柔软非凡，休闲舒适；配套弹性紧身裤采用弹性腰部设计，缔造舒适穿着体验，让孩子专注畅玩。

      • 显示颜色： 星尘红
      • 款式： HF2604-603

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