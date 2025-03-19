Jordan Delta

女子运动鞋

¥999

Jordan Delta 女子运动鞋采用多功能设计，让双足畅享舒适。结合出众性能和优质材料，巧搭丰富细节，塑就柔软轻盈质感。别致的 Jumpman 设计搭配“23”字样，彰显 Jordan 品牌风采。

  • 显示颜色： 黑/白色/甜菜暗红
  • 款式： DB6175-006

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。