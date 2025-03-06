Jordan Delta 2 SE 女子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用革新设计线条，并更新部分元素。第二代鞋款同样混搭兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新奇的外观。

显示颜色： 浅干邑白/中橄榄绿/荷兰橙/日出火红

款式： DN8266-200