Jordan Delta 3 Low

女子运动鞋

¥599
¥999
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Jordan Delta 3 Low 女子运动鞋采用低帮设计，将匠心工艺与科技感元素巧妙融合，打造酷炫吸睛外观。透气设计结合柔软合成翻毛皮，搭配舒适内里，塑就经典低帮造型，缔造 JORDAN 品牌一如既往的非凡舒适脚感。

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/红木褐/辣酱黄
  • 款式： DM3384-102

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