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      Jordan Delta 3 Low

      男子运动鞋

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      Jordan Delta 3 Low 男子运动鞋采用低帮造型，将匠心工艺和出众性能巧妙结合。 该款运动鞋采用织物与合成材质组合鞋面，搭配顺滑内里。 塑就经典造型，缔造 JORDAN 品牌一如既往的非凡舒适脚感。  

      • 显示颜色： 黑/孔雀绿/大学金/白色
      • 款式： FB1952-013

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