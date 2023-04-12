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      Jordan Delta BP

      幼童运动童鞋

      ¥499

      Jordan Delta BP 幼童运动童鞋专为实现轻松自在的舒适脚感而生，沿用大号版型的时尚外观，同时融入幼童专属设计。足底具备轻盈灵活感受和柔软缓震性能，让孩子舒适畅动。

      • 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
      • 款式： DB5924-161

      尺寸与尺码

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