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      Jordan Delta Breathe

      女子运动鞋

      ¥1,099

      Jordan Delta Breathe 女子运动鞋采用轻盈透气设计，塑就舒适脚感，方便穿脱。采用出众技术和天然材料，足部升温区域采用透气设计，并巧搭出众回弹的缓震中底。

      • 显示颜色： 帆白/热情紫/白色/透明粉
      • 款式： CZ4778-101

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