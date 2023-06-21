跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Delta Breathe

      女子运动鞋

      ¥749
      ¥1,099
      31% 折让

      出众功能邂逅手工工艺。Jordan Delta Breathe 女子运动鞋采用多种材料搭配精致设计，旨在致敬 Jordan DNA，打造轻盈透气且舒适非凡的休闲鞋款。

      • 显示颜色： 白色/麻黄/白色/哈瓦那红
      • 款式： DN4234-162

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。