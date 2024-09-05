Jordan

Diamond 大童T恤

¥189
¥269
29% 折让

狂喜钴蓝
白色

Jordan Diamond 大童T恤采用针织面料结合图案设计，质感顺滑舒适，彰显 Jordan 品牌魅力。圆领设计，缔造舒适穿着体验；经典剪裁，营造充裕的活动空间。

  • 显示颜色： 狂喜钴蓝
  • 款式： HM4737-405

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