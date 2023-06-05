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      Jordan

      Diamond 女子短裤

      ¥449

      浅蓝/轻水蓝/白色
      黑/健身红/白色

      Jordan Diamond 女子短裤采用宽松版型，彰显夏日气息。 从迈克尔·乔丹的经典职业队服汲取设计灵感，结合醒目菱形侧拼接，塑就百搭风范。 腰部抽绳结合宽松版型，塑就休闲穿搭佳选。

      • 显示颜色： 浅蓝/轻水蓝/白色
      • 款式： DZ3353-464

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